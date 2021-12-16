ФЛП все чаще регистрируют онлайн - Минцифры

Пресс-служба Министерства цифровой трансформации рассказала о результатах работы программы по регистрации ФЛП онлайн. Согласно данным, в 2020 году 40% украинских бизнесменов зарегистрировали свои предприятия онлайн. Для сравнения: в 2019 году их количество не превышало 5%.

Всего украинцы получили 300 тыс услуг для ФОП на портале «Дія». В Минцифры уточнили, что 95% пользователей довольны качеством таких услуг, также отметив, что онлайн-услуги для ФОП потенциально экономят до 255 млн грн.

По словам Минцифры, 81% пользователей признают эффективность таких услуг в борьбе с коррупцией. Также в министерстве напомнили, что этой весной запустят полностью автоматизированные услуги для ФОП.