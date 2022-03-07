Фирташ должен 10 млрд гривен

Дмитрий Фирташ должен деньги за газ. Газовая компания олигарха накопила свыше 10 млрд гривен долгов оператору газотранспортной системы Украины. Наши журналисты разбирались в сложившейся ситуации.

Из упомянутых 10 млрд гривен, свыше 5 млрд гривен — это уже просроченная задолженность, а 4,8 млрд гривен — это начисления с отсрочкой до уплаты в июне.

По оценкам экспертов, газовая компания Фирташа контролирует около 70% распределения газа в Украине. И если не может рассчитаться со своими долгами, то должна стать государственной. О таком накануне заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Владимир Зеленский во время заседания Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при главе государства высказался в поддержку предложения о списании долгов предприятий теплокоммунэнерго перед НАК Нафтогаз Украины. При этом президент отметил, что, согласно украинскому законодательству, цены на газ должны быть рыночными.