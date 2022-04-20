Финансовый мир 2030: основные изменения

Оценка перспектив, следующих 10 лет должна идти с оглядкой на опыт предыдущих кризисов. Так считают аналитики Deutsche Bank. Их проект "Мир в 2030 году" является прогнозом изменений в финансовом рынке мира.

Фиатные деньги

Мы в течение десятилетий используем систему фиатных денег, ценность которых базируется на вере в способность государств и центральных банков гарантировать стоимость выпущенных ими денег и предотвращать их обесцениванию в случае инфляции.

Сейчас силы, которые поддерживают нынешнюю мировую валютную систему, кажутся хрупкими и могут окончательно ослабеть в 2020-х годах. При таких обстоятельствах спрос на альтернативные валюты - золото или криптовалюта - может резко возрасти.

Пластиковые карточки

В течение последних лет 10 очень активно обсуждалась вероятность завершения эры бумажных денег. Так, тенденция перехода на использование безналичных средств действительно распространяется, а Covid-19, конечно, стал дополнительным катализатором. Однако полный отказ от наличных маловероятна даже в 2030 году.

Сейчас популярность бесконтактных оплат активно растет. Прогнозируется, что эта тенденция будет продолжаться в течение следующих пяти лет по нескольким причинам.

Также, государства и ведущие мировые компании работают над обеспечением необходимой инфраструктуры для диджитализации и созданием единой экосистемы.

Криптовалюта

Когда цена Bitcoin превысила $ 20 тыс, а компания Facebook со своей миллиардной аудиторией объявила о создании криптовалютнои платежной системы, мир обратил большое внимание на данный способ оплаты. А тут еще и коронавирус значительно ускорил процесс выхода цифровых валют "из тени".

Однако этот метод всегда воспринимался как альтернатива, а не замена привычных способов оплаты. Сейчас основными барьерами на пути виртуальных денег являются государственные регуляторы, недостаточно глобальный охват платежного рынка и неготовность значительной части населения - как мерчантов, так и клиентов - переходить на полноценное использование криптовалюта. А для решения этих вопросов нужно урегулировать еще десятки других препятствий - от стабильности рынка криптовалюта к обеспечению безопасности и бесперебойности системы в глобальном масштабе.

Но темпы, с которыми мир движется к диджитализации, впечатляют, поэтому исключать такой сценарий событий не стоит. И, кстати, Литва уже выпустила первую в мире цифровую валюту центробанка, к чему также активно двигаются Китай, США, Великобритания и другие.