Финансовые пирамиды: как строят бизнес мошенники

Из-за кризиса и карантина украинцы ищут быстрый заработок. Объявления о таком доходе с минимальными вложениями буквально заполонили просторы отечественного интернет-сегмента. Причем, кроме привычных пирамид, современные мошенники активно используют в качестве зонтика онлайн-игры и финансовых брокеров. Однако стоит помнить, что любая подобная финансовая деятельность облагается штрафами в размере от 100 до 200 Необлагаемых Минимумов Доходов Граждан. Об этом подробнее в нашем обзоре.

Расцвет финансовых пирамид

В карантин в Украине активизировались компании, привлекающие деньги у населения, обещая взамен сумасшедшую доходность. В некоторых случаях она превышает доходность по банковским депозитам в сотни раз. За несколько месяцев на сайте Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) с завидной регулярностью стали появляться сообщения, предостерегающие украинцев от инвестирования в те или иные проекты.

Первой компанией, которая попала в поле зрения комиссии, стала B2B Jewelry, имеющая точки продаж ювелирных изделий во многих городах Украины. Однако кроме непосредственной продажи, компания привлекает инвестиции с еженедельными выплатами процентов. За каждого приглашенного новичка инвесторам начисляют дополнительные проценты. Но в период карантина многим инвесторам выплаты делать перестали, что привело к потасовкам возле их офисов. Впрочем, спустя время выплаты возобновились.

А на днях регулятор сообщил о появлении еще одной сомнительной компании — Exlimited. Она специализируется на привлечении денег от частных инвесторов для реализации перспективных стартапов в области бьюти-технологий, мобильной медицины, киберспорта, альтернативной пищи и других направлений. Естественно, с последующим ежедневным получением высокого процента инвестиционной прибыли — от 0,4% до 1,5% ежедневно. По крайней мере, так говорится на сайте компании.

Но у регулятора другое мнение. Там считают, что с высокой долей вероятности эта компания — фальшивка. Свои выводы Нацкомиссия аргументирует тем, что адрес офиса и контактные телефоны компании на сайте отсутствуют.

"Такая анонимность для якобы "успешной международной инвестиционной компании с 20-летним опытом" является одним из признаков мошенничества и попытки ввести в заблуждение потенциальных инвесторов. Кроме того, первые упоминания в Сети о компании с 20-летним опытом датированы концом марта 2020 года", — отмечают в НКЦБФР.

Также, как уверяют в комиссии, Exlimited анонсирует продажу подарочных сертификатов, которые имеют признаки облигаций (долговых ценных бумаг), а чтобы продавать такие бумаги, эмитент должен обратиться в НКЦБФР для регистрации выпуска облигаций до начала их продаж, но Exlimited этого не сделала.

"Удвоители" в моде

Впрочем, это далеко не полный перечень сомнительных компаний. На просторах украинского сегмента интернета в последние месяцы появилось с добрый десяток различных инвестиционных проектов — хайпов (с англ. HYIP — High Yield Investment Program, что в переводе значит: высокодоходный инвестиционный проект. — Авт.), предлагающих куда более высокую доходность.

Условно разделить имеющиеся в Сети предложения можно на три категории. Среднесрочные хайпы обещают доходность на уровне 1–3% в сутки, или до 90% в месяц. Подобные проекты, как свидетельствуют мониторинговые сайты, могут жить достаточно долго — до полугода. Все зависит от того, как долго проект пользуется популярностью, а соответственно, пополняется новыми средствами от доверчивых граждан. Такая прибыльность, по сравнению с банковскими депозитами, которые предлагают доходность порядка 20% в год, выглядит достаточно заманчивой.

Тем не менее на этом рынке существуют куда более "доходные" предложения — так называемые быстрые хайпы. Они и вовсе предлагают инвесторам по 5–50% в сутки. Отсюда в неформальном сообществе они получили название "удвоители". Правда, живут они обычно до одного месяца. Или другими словами, до того момента, пока администратор не соберет нужную ему сумму средств. Такой вид инвестирования еще больше напоминает рулетку.

Независимо от условий проекта, для осуществления вложений в хайп используются электронные платежные системы, криптовалюта и намного реже — банковские переводы. При этом никаких договоров, даже посредством цифровой подписи, с инвесторами не заключается.

Маскируются под игры и Forex-брокеров

Распознать мошенническую схему на основе финансовой пирамиды достаточно сложно. В последнее время они тщательно маскируются. Кроме обычных предложений "Вложи и получи в два раза больше", современные хайпы могут быть реализованы как в виде онлайн-игры, где за выполнение различных заданий вам обещают платить деньги, так и в виде брокера, предлагающего доступ к финансовому рынку Forex.

Как рассказал источник в НБУ, в последнее время на украинском рынке все чаще встречаются мошеннические схемы привлечения средств под видом торговли на Forex, так называемые кухни.

"Эти компании часто имеют физические адреса c офисами в крупных бизнес-центрах, масштабные call-центры и очень технологическое программное обеспечение, которое в точности дублирует состояние дел на международных рынках. Но на самом деле человек, который вносит депозит, не имеет выхода на биржу. А все, что происходит с его депозитом, — это, так сказать, внутренняя кухня предприятия. И как долго будет существовать такой брокер, зависит от баланса и динамики поступлений", — рассказывает источник.

В то же время точные масштабы деятельности финансовых пирамид в Украине практически не контролируются. Как рассказывают в НКЦБФР, статистику по этому вопросу регулятор не ведет. "Департамент надзора за участниками рынка если видит какую-то чрезмерную активность со стороны какого-то нового проекта, то начинает собирать о нем информацию. Если мы замечаем слишком много характеристик скама (в переводе с англ. scam — мошенничество), то делаем предупреждающую публикацию на сайте", — рассказали в комиссии.

Впрочем, и это зачастую не спасает доверчивых украинцев от потери своих денег. "Когда недобросовестные намерения собственников того или иного проекта становятся очевидны, они просто меняют название, перекрашивают сайт и начинают все заново", — говорят в комиссии.

Готовят закон

Чтобы хоть как-то исправить ситуацию, законодатели в середине прошлого месяца зарегистрировали в Раде законопроект, предлагающий ввести уголовную ответственность за организацию или содействие деятельности финансовой пирамиды. В частности, за создание и деятельность финансовой пирамиды предлагают наказывать штрафом от 100 до 200 НМДГ (от 1700 до 3400 грн), или ограничением свободы на срок до трех лет.

Если же такие действия совершены в крупных размерах или путем осуществления незаконных операций с использованием электронно-вычислительной техники, информационных и телекоммуникационных систем, предлагают лишать свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества. Также законопроектом хотят инициировать запрет на рекламу финансовых пирамид.

Впрочем, учитывая, что абсолютное большинство мошеннических проектов проводят свою деятельность сугубо в интернете, часто с иностранной регистрацией либо вообще без нее, каким образом будут искать организаторов — до конца не понятно. Есть свои замечания к данному проекту и у Нацкомиссии.

"Законодательства, которое помогало бы государству бороться с финансовыми пирамидами, у нас нет, а новый законопроект, зарегистрированный в ВР, не дает реальных инструментов для борьбы с мошенниками, а самое главное — не дает инструментов, которые могут помочь вернуть средства обманутых украинцев. Рабочая группа в НКЦБФР сейчас работает над новой законодательной инициативой, которая даст нужные инструменты. Но пока документ разрабатывается", — сказали в Нацкомиссии.

Как распознать пирамиду

Как отмечают в Нацкомиссии, за годы независимости украинцы уже потеряли сотни миллионов гривен на квазифинансовых проектах. Чтобы не попасться на удочку мошенников, следует помнить о 10 признаках фиктивности инвестиционного проекта. Наличие хотя бы нескольких из них должно стать поводом более тщательно изучить компанию или вовсе воздержаться от инвестиций в тот или иной проект.

Среди них: