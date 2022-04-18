Отчетность ПриватБанка по итогам работы во втором квартале

14:22 19 июля Киев, Украина





Количество клиентов ПриватБанка значительно увеличилось,тем самым вырос объем денежных средств клиентов до 305 млрд гривен.

Об этом свидетельствуют данные ПриватБанка, обнародованные в понедельник, 19 июля.



Указано, что прибыль ПриватБанка во втором квартале 2021 составила 9,2 млрд гривен. Прибыль от обслуживания клиентов и банковских операций за шесть месяцев 2021 составила 17,4 млрд гривен, что на 35% больше результатов первого полугодия 2020.

Количество активных клиентов физических лиц ПриватБанка по итогам полугодия выросло на 500 тыс., клиентская база предпринимателей увеличилась на 76 тыс., а количество пользователей Приват24 выросло на 1,2 млн человек. Увеличение клиентской базы и количества платежных операций обеспечили рост комиссионных доходов банка на 30% до 10,6 млрд гривен.



Чистый процентный доход по сравнению с первым полугодием прошлого года вырос на 25% и составил 13,3 млрд гривен. Кредитный портфель ПриватБанка по сравнению с первым полугодием 2020 увеличился на 11% до 62,5 млрд гривен за счет развития кредитования малого и среднего бизнеса.



В первом полугодии 2021 влияние макроэкономических факторов, прежде всего рост доходности долгосрочных казначейских бумаг правительства США и укрепление курса гривны обусловили отрицательный результат от переоценки индексированных облигаций внутреннего государственного займа, полученные в качестве вклада в уставный капитал банка при национализации, – говорится в сообщении.



Ситуативный, не связанный с деятельностью банка, убыток от этого портфеля за шесть месяцев 2021 составил -6,9 млрд гривен. Одновременно, положительное влияние на результаты банка колебаний валютных курсов частично компенсировало эти убытки на 1,3 млрд гривен.



Напомним, в июне ПриватБанк в полном объеме перечислил в госбюджет 19,4 млрд гривен дивидендов, направленных на выплату акционеру банка – государству.



Также согласно годовому отчету ПриватБанка, по итогам 2020 его чистая прибыль составила 24,3 млрд гривен.