Финансирование нужд аграриев – сколько выделило государство

09:43 07 Август Киев, Украина

Пресс-служба Кабине министров заявило об осуществлении правительством финансовой помощи аграриям. Всего выделено свыше 700 миллионов гривен, которые направлены в рамках бюджетной программы Украины.

Отметим, что речь идет о программе «Финансовая поддержка сельхозтоваропроизводителей». Статистика по выплатам была представлена на момент 31 июля текущего года.

Так, из выше указанной суммы денег порядка 47,4 млн гривен аграрии получили в качестве компенсации за покупку новой сельскохозяйственной техники украинского производства.

Ранее Кабмин уже выделял 104,5 млн гривен для того, чтобы аграрии закупились нужной техникой в зимний период 2019 года, а также с января по май текущего года. Тогда такой возможностью воспользовались порядка 1017 фермеров, которые приобрели для своего хозяйства более 1684 единиц сельскохозяйственной техники.

Уже в 2020 году число таких фермеров дошло до 1418. Было куплено оборудования на 2,8 млрд гривен в охвате на 2295 единицы техники.