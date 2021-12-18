ФГИУ продал спиртзавод в Луцке

Фонд государственного имущества продолжает программу онлайн-аукционов по приватизации государственного имущества. Еще одним лотом до недавнего времени был объект компании «Укрспирт» - Луцкое место осуществления деятельности и хранения спирта.

Согласно данным ФГИУ вчера, 30 марта состоялся онлайн-аукцион по продаже и этого объекта. За право собственности на актив на открытых торгах соревновались пять участников, увеличили цену в 5,2 раз — со стартовых 20,693 млн грн до 108,48 млн грн. Победителем признано ООО «АС ИНВЕСТ ГРУПП» (г.Львов).

Объект расположен в городе Луцк Волынской области и состоит из зданий, сооружений и необходимого оборудования для изготовления спирта.

В приватизационном ведомстве добавили, что в 2021 году это уже пятый успешный аукцион по приватизации в спиртовой отрасли. Демонополизация спиртовой отрасли в Украине началась в октябре 2020 года. На приватизацию государство выставит 41 МОД, входящие в госпредприятия "Укрспирт", и еще 37 объектов, объединенных в концерн "Укрспирт".

По результатам 2020-2021 годов в государственный бюджет должны поступить более 1 млрд грн от приватизации спиртовых активов.