ФГИУ продал Мишковицкий спиртзавод второй раз

Фонд государственного имущества совершил еще одну продажу предприятия концерна «Укрспирт». Второй раз Мишковицкий спиртзавод уходит с молотка и в этот раз цена предприятия выросла в 25 раз со стартовой ставки. Спиртзавод приобрели Energy Solutions Ukraine.

В ходе торгов компания подняла цену завода почти на 100 миллионов гривен. Так цена Мишковицкого спиртзавода стартовала от 7,2 миллиона гривен. Конечная цена, которую объявила Energy Solutions Ukraine составляла 181 миллион гривен.

Мишковицкий завод продают уже во второй раз. Первый аукцион состоялся еще 28 декабря 2020 года. Тогда объект приобрела компания Золотники-Агро, которые могли приобрести спиртзавод за 12,8 миллиона гривен. Однако представители компании так и не провели оплату. Поэтому результаты аукциона были аннулированы.

На данный момент Мишковицкий спиртзавод стал самым дорогим объектом концерна "Укрспирт". Он побил рекорд Вишняковского спиртзавода, который приобрели за 101 миллион гривен. Отмечается, что Energy Solutions Ukraine зарегистрирована в Черниговской области. Бенефициарным владельцем компании является Сургам Геворкян.