ФГИУ продал Иваньковское МПД за 90 млн гривен

Фонд государственного имущества Украины рассказал о завершившимся онлайн-аукционе по продаже объекта «Укрспирта». На этот раз продали Иваньковское МПД и хранения спирта (Черкасская область). Участников торгов было 6, а стартовая цена начиналась с отметки в 20,4 млн гривен.

По результатам торгов финальная цена объекта составила 90 млн гривен. Новый владелец получит, в частности, здания дрожжевых цехов, варочного отделения и мастерских.

Победитель аукциона теперь должен подписать протокол о результатах аукциона, заключить договор купли-продажи и произвести расчет. После этого процесс приватизации Иваньковского МПД будет считаться официально завершенным.