ФГИУ планирует продать еще 2 спиртзавода – подробности

Кабинет Министров Украины продолжает поддерживать приватизацию объектов «Укрспирта» в период 2020-2023 года. На продажу государственные чины утвердили 41 место осуществления деятельности и хранения спирта (МПД) и 37 заводов.

Согласно приказов ФГИУ, к объектам малой приватизации, находящихся на территории Тернопольской области, был включен ряд объектов Спиртовой области Украины, в частности: отдельное имущество Мариливского МПД, отдельное имущество Хоростковского МПД, отдельное имущество Козловского МПД, отдельное имущество Кобиловолоцького МПД, отдельное имущество Мишковицкого МПД (база МТП), отдельное имущество Мишковицкого МПД (спиртовое производство), отдельное имущество Залозецкого МПД.

По результатам проведенных аукционов в течение 2020 года и 1 квартала 2021 в государственный бюджет Украины от продажи отдельного имущества вышеупомянутых МПД поступило средств на общую сумму 167 700 000 грн (с НДС). Следует отметить, что по отдельным вышеупомянутых объектах Управлением обеспечения реализации полномочий в Тернопольской области Регионального отделения Фонда государственного имущества Украины по Ивано-Франковской, Черновицкой и Тернопольской области проводится претензионно-исковая работа, а именно: невыполнение договорных обязательств покупателей по уплате объект приватизации. Причинами неуплаты является отсутствие у покупателя оборотных средств, отсутствие разрешения банка на открытие кредитной линии и другие.

В ближайшее время планируется повторно выставить на аукционы отдельное имущество Залозецкого МПД и отдельное имущество Кобиловолоцького МПД. Кроме этого, Управлением планируется впервые выставить на электронный аукцион отдельное имущество Борщевского МПД.