ФГИУ планирует приватизацию двух портов

Фонд государственного имущества Украины планирует приватизацию двух украинских портов. Подготовка документов, а также смена руководства – важные этапы подготовки. Больше информации узнавали наши журналисты.

Заместитель председателя ФГИ Тарас Елейко заявил, что в 2021 году Фонд госимущества планирует приватизировать два из трех портов - Белгород-Днестровский и «Усть-Дунайск», имущество которых уже передано на баланс ФГИ.

Смена руководства государственного предприятия - это часть подготовки порта к приватизации. В этом году запланировано провести аукцион и подписать договор. Поэтому Оксану Киктенко назначено исполняющей обязанности директора государственного предприятия «Белгород-Днестровский морской торговый порт». Об этом сообщил руководитель Регионального отделения Фонда государственного имущества в Одесской и Николаевской областях Александр Славский. Впервые в истории Украины морской порт возглавила женщина, пишет agronews.ua.

Ранее обязанности директора порта в течение полутора лет исполнял Игорь Усов, заместителем которого некоторое время работала предназначена ныне Оксана Киктенко.