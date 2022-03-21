ФГИУ объявил о продаже Бершадского спиртзавода

Пресс-служба Фонда государственного имущества Украины заявила о продаже Бершадского места осуществления деятельности (МОД) и хранения спирта. Цена предприятия на аукционе составила 19,8 млн гривен.

Отмечается, что на торги по продаже завода зарегистрировался только один участник, предложивший за лот 19806175 грн. В ФГИУ уточнили, что приватизация Бершадский МПД будет считаться официально завершенной после подписания протокола о результатах аукциона, заключения договора купли-продажи и проведения полного расчета.

Как сообщал Укринформ, в августе 2020 Укрспирт совместно с Фондом государственного имущества начали подготовку к приватизации спиртовой отрасли Украины. Фонд госимущества 15 октября продал Немировский спиртзавод ГП «Укрспирт» за 55 млн грн. Победителем аукциона стало ООО «ЛВН Лимитед». Второй объект спиртовой отрасли - Артемовский спиртзавод - был продан за 50 млн грн 20 октября, третий, ОВЕЧАЦКИЙ - за 53 млн грн 22 октября, четвертый аукцион состоялся 28 октября, на котором было продано Лопатинськие МПД по 50,01 млн грн.