ФГИУ не продал тюрьму в Ирпени

Фонд государственного имущества не смог продать «Ирпенский исправительный центр», торги по продаже которого должны были осуществиться в марте. Заявок от покупателей не последовало, поэтому аукцион перенесут на апрель.

Как пояснили в Министерстве юстиции, потенциальным покупателям оказалась слишком высокой стартовая цена лота. Не было подано ни одной заявки. Стартовую цену государственного учреждения планируют снизить до почти 110 млн 106 тысяч гривен.

Заявки в онлайн-аукционе будут принимать до 16 апреля.

Ранее в Минюсте заявили о планах по приватизации 35-ти законсервированных тюрем. На этой неделе Рада планирует рассмотреть во втором чтении проект закона о разблокировании большой приватизации (№4543).