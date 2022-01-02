ФГИУ не нашел покупателей на «Судмаш»

Фонд государственного имущества в Херсонской области и Автономной Республике Крым опубликовал информацию о течении аукциона по приватизации предприятия «Судмаш». Согласно предварительной информации, аукцион был назначен на 30 апреля, однако не состоялся.

Причина сорванного аукциона — отсутствие заявок на выставленный объект государственной собственности. Стоимость завода — 67 млн гривен. По состоянию на сейчас принято решение по организации нового аукциона. Условия продажи и стоимость объекта останутся теми же. Срок проведения — ориентировочно через месяц. Этого времени должно хватить, чтобы активизировать работу по поиску инвестора.

Ранее сообщалось, что аукцион по продаже этого предприятия назначили в начале апреля текущего года.