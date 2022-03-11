ФГИУ хочет вернуть «Укртелеком»

Фонд государственного имущества Украины в последнее время подает иски о возвращении тех или иных предприятий государству. Среди последних – требование вернуть «Укртелеком», хотя в предыдущем иске суд не нашел доказательств невыполнения соглашения второй стороной.

Соответствующее кассационную жалобу получил Верховный суд Украины. Суды предыдущих инстанций отказали Фонда госимущества в удовлетворении иска. В частности, столичный хозсуд в августе прошлого года отказал в удовлетворении иска к ЕСУ о расторжении договора купли-продажи более 92% акций «Укртелекома» и взыскании пени в размере 2 млрд 170 млн. В апреле этого года Фонд проиграл апелляцию об отмене этого же решения в Северном апелляционном суде. Причина отказов — истец не смог доказать факт неисполнения условий соглашения покупателем.

Напомним, что Фонд госимущества продал 92,79% акций «Укртелекома» еще в 2011-м за 10 млрд 600 млн гривен. Верховный суд Украины отказал в рассмотрении кассационных жалоб в Минюст, «Сбербанк», «Укрэксимбанк», таким образом были поддержаны решения о опись и арест 92,79% акций компании «Укртелеком».