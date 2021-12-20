ФГИУ готовится к Большой приватизации

Фонд государственного имущества Украины опубликовал информацию, что готовит для аукционов два крупных объекта. Разблокировка Верховной Радой проведения Большой приватизации дала возможность готовиться к летним аукционам в 2021 году.

Речь идет о "Харьковоблэнерго" в Харьковской области (чуть больше 65% акций) и государственном предприятии завод "Электротяжмаш".

"Относительно облэнерго, то сейчас мы готовимся к отбору инвестиционных советников, которые будут готовить предприятия к приватизации: проводить аудиты, собирать информацию, искать потенциальных инвесторов, и тому подобное. В целом, стандартная процедура подготовки объекта большой приватизации занимает 11-12 месяцев. После завершения подготовки советниками все параметры аукциона — стартовая цена, условия приватизации — должен утвердить Кабинет Министров", — рассказали в Фонде госимущества.

По их данным, наиболее готовы к продаже "Объединенная горно-химическая компания", "Первый киевский машиностроительный завод"("Большевик"), а также Президент-Отель.

Большая приватизация началась в 2018 году. Перечень объектов большой приватизации государственной собственности утвердили распоряжением Кабинета Министров 16 января 2019 года. В него вошли 23 компании. 30 марта, Верховная Рада разблокировала проведение аукционов большой приватизации, которые были запрещены с сентября и до конца карантина.