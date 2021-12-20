ФГИУ готовится к Большой приватизации

Фонд государственного имущества Украины опубликовал информацию, что готовит для аукционов два крупных объекта. Разблокировка Верховной Радой проведения Большой приватизации дала возможность готовиться к летним аукционам в 2021 году.
Речь идет о "Харьковоблэнерго" в Харьковской области (чуть больше 65% акций) и государственном предприятии завод "Электротяжмаш".
По их данным, наиболее готовы к продаже "Объединенная горно-химическая компания", "Первый киевский машиностроительный завод"("Большевик"), а также Президент-Отель.
Большая приватизация началась в 2018 году. Перечень объектов большой приватизации государственной собственности утвердили распоряжением Кабинета Министров 16 января 2019 года. В него вошли 23 компании. 30 марта, Верховная Рада разблокировала проведение аукционов большой приватизации, которые были запрещены с сентября и до конца карантина.
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