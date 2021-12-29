ФГИУ готовит на продажу объект «Укрспирта»

Еще одно предприятие концерна «Укрспирт» будет продано с аукциона. Фонд государственного имущества Украины объявил о том, что 20 мая будет выставлен на продажу Иванковское место осуществления деятельности и хранения спирта.

Активы объекта приватизации расположены в селах Иваньки и Поташ Маньковского района Черкасской области. Общая площадь зданий и сооружений составляет 10 тыс. кв. м, среди которых: главный корпус, дрожжебродильное отделение, мастерские, бардонасосная станция, лаборатория, склады, гаражи, пилорама.

Всего перечень имущества, которое выставят на аукцион, состоит из 743 наименований зданий, оборудования, движимого и недвижимого имущества. Общая площадь земельных участков – 37,66 га. Стартовая цена актива составляет 20,4 млн грн.

Фонд отметил, что всего на приватизацию государство выставит 41 спиртзавод, входящий в госпредприятие "Укрспирт" и еще 37 заводов, объединенных в концерн "Укрспирт".