ФГИУ будет сотрудничать с "OLX Украина"

19:30 09 Июнь Киев, Украина

Пресс-служба ведомства сообщила, что Фонд государственного имущества Украины заключил договор сотрудничества "OLX Украина" для освещения онлайн-аукционов. Так как OLX является одной из крупнейших площадок онлайн-объявлений, то подписанный меморандум даст ФГИУ возможность расширить свою базу.

В фонде отметили, что цель меморандума – получение достоверной и полной информации о ценах на недвижимость, которая поможет определить оценочную стоимость недвижимого имущества Единой базой данных отчетов об оценке.


"База онлайн-объявлений о продаже недвижимости на OLX является одним из источников информации с открытым доступом, которую фонд, наряду с другими источниками, в соответствии с положениями ст. 172 Налогового кодекса Украины использует для определения оценочной стоимости объекта недвижимости", – сказано в сообщении.

Согласно меморандуму, OLX ежемесячно будет предоставлять фонду информацию о новых объектах недвижимости, объявления о продаже которых были опубликованы на сайте в предыдущем месяце.

Информация, которая будет передаваться фонду, не будет содержать персональных данных и не будет использована Фондом в коммерческих целях.