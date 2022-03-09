ФГИУ будет сотрудничать с "OLX Украина"

Пресс-служба ведомства сообщила, что Фонд государственного имущества Украины заключил договор сотрудничества "OLX Украина" для освещения онлайн-аукционов. Так как OLX является одной из крупнейших площадок онлайн-объявлений, то подписанный меморандум даст ФГИУ возможность расширить свою базу.

В фонде отметили, что цель меморандума – получение достоверной и полной информации о ценах на недвижимость, которая поможет определить оценочную стоимость недвижимого имущества Единой базой данных отчетов об оценке.