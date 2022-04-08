Фермеры просят отменить лицензию на топливо

Аграрный сектор просит у государства смягчить некоторые условия для полноценности их деятельности. Так, лицензия на хранение топлива – один из самых спорных моментов в деятельности фермеров.

Всеукраинский Конгресс Фермеров требует освободить сельхозпроизводителей от необходимости получения лицензии на хранение топлива и заменить ее на простое декларирование мест и емкостей хранения. Также - уменьшить штраф за хранение горючего без представления такой декларации. Об этом заявил председатель ПКФ Иван Слободяник в видеообращении в Верховную Раду и к налоговой службе Украины. Соответствующее официальное письмо в государственные органы ПКФ уже переслал, сообщает пресс-служба Всеукраинского конгресса фермеров.

Сообщается, что речь идет о последствиях для фермеров лицензирования на хранение горючего. Его ввели, как элемент борьбы с нелегальными АЗС. Для этого в ноябре 2018 Рада приняла закон, суть которого в том, что предприятия, которые сохраняют и закупают топливо, должны получить лицензии на такое хранение, иначе штраф - 500 000 гривен.

Под действие закона попали и сельхозпроизводители, потому что они сохраняют и используют топливо. Несмотря на то, что аграрная сообщество тогда раскритиковала положение закона, всех аграриев обязали с 1 июля 2019 получить специальные лицензии на хранение горючего.