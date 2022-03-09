Фермерские хозяйства в Украине развиваются

Согласно данным Государственной службы статистики фермерских хозяйств в Украине зарегистрировано в количестве 47,603 тысячи. Такие цифры актуальны на 01 октября 2020 года без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г. Севастополя.

Это на 178 единиц больше, чем на 1 июля этого года и на 1031 больше, чем годом ранее.

Кроме того, по состоянию на 1 октября в Украине было зарегистрировано 1003 сельскохозяйственных производственных кооперативах, что на 4 единицы меньше, чем на аналогичную дату прошлого года, и 1279 обслуживающих - на 19 больше, чем в прошлом году.

Напомним, после уменьшения количества фермерских хозяйств с 49,115 тыс. в 2014 году до 43,319 тыс. в 2015-м, что было вызвано оккупацией некоторых территорий Украины, каждый последующий год их количество росло: в 2016-м - до 43,897 тыс., в 2017 -м - до 44,583 тыс., в 2018-м - до 45,280 тыс.