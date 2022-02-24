Фармкомпания "Дарница" внедряет системы цифрового управления персоналом

Ярким примером внедрения цифровых технологий в процессы бизнеса является киевская фармацевтическая компания "Дарница". Своими достижениями в освоении новых процессов и технологий поделилась директор по управлению персоналом "Дарницы" Елена Соколова. Диджитализация HR-функции является продолжением выбранной стратегии превращения "Дарницы" в 100% цифровую компанию.

Cистема Smart HCM работает на базе решения Microsoft Dynamics 365 и технологий искусственного интеллекта для автоматизации процессов рекрутинга, адаптации, обучения и оценки работников, отметили в пресс-службе фармацевтической компании "Дарница".

«Цифровые технологии помогают нам строить правильные коммуникации с сотрудниками, эффективно противостоять новым вызовам и обеспечивать дальнейший рост "Дарницы". Диджитализация процесса управления персоналом позволяет не только усилить эффективность команды, но и обеспечить индивидуальное внимание и заботу о каждом сотруднике", – рассказала директор по управлению персоналом "Дарницы" Елена Соколова.

Она убеждена, что новая система повысит эффективность работы с персоналом. Новые сотрудники получат собственного цифрового ассистента, что должно сократить период адаптации в полтора раза, а также сделать ее более комфортной.

Smart HCM включает функции подбора и взаимодействия с работниками, управления событиями, электронного обучения, развития навыков и компетенций, геймификацию рабочих процессов и их оценку. У системы есть веб-портал и чат-боты, она позволяет делать рассылки и собирать информацию в личном кабинете.

"Диджитализация HR-функции является продолжением выбранной стратегии превращения "Дарницы" в 100% цифровую компанию", – заявила Соколова.

В "Дарнице" сообщали, что ежегодно инвестируют в разработки и исследования более 10% валового дохода.