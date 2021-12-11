Фабрика по переработке улиток – новый бизнес в Украине

07:11 05 Август Киев, Украина

Компания Ukrainian Snail Holding планирует к сезону 2021 года построить в Украине большую фабрику по переработке улиток.

Об этом AgroPortal.ua рассказал соучредитель фермерского хозяйства «РАВЛИК-2016» и перерабатывающего предприятия Ukrainian Snail Holding Сергей Данилейко.

«В тестовом режиме переработка у нас уже существует в небольшом объеме. Сейчас рассылаем образцы в разные страны мира и пытаемся найти каналы сбыта. Сразу после этого приступим к строительству фабрики. Думаю, она будет построена к середине-концу следующего года», — поделился он.

Сумму инвестиций Данилейко пока не называет, однако отмечает, что строительство собственной переработки сейчас стало необходимостью. Из-за распространения коронавируса и введения карантинных ограничений производители столкнулись со сложностями в плане экспорта.

Украинские улитки экспортируются преимущественно в страны Европейского Союза. Основной потребитель — это рестораны. «После введения карантинных мер спрос со стороны ресторанов в денежном исчислении упал где-то в 10-12 раз, — говорит Данилейко. — Окрылись только четверть ресторанов, которые работают на треть своей мощности».

На прежнем уровне спрос остался только со стороны переработчиков, которые поставляют свой продукт в торговые сети.

«Переработчикам можно сдавать улитку. Но их надо искать. Это всегда низкая цена, большой объем и высокое качество», — говорит сооснователь Ukrainian Snail Holding.

По его мнению, в случае второй волны коронавируса потребление данного продукта уменьшится еще больше, а цена упадет до экономически необоснованной.

«В этом сезоне нам пришлось утилизировать 20 т улитки. Ее скормили диким кабанам. Многие другие производители сделали то же самое, потому что не смогли реализовать», — добавил он.