Евросоюз борется за отмену санкций США по Северному потоку-2

Хотя Евросоюз и осуждает агрессивную политику Москвы, но экономические интересы диктуют свое. А в интересах стран Европы скорейшее завершение строительства российского газопровода Северный поток-2. Вот поэтому ЕС пытается разработать механизм, который защитит его (ЕС) от влияния санкций стран, не входящих в союз. По словам посола ЕС в России Маркуса Эдерера, к таковым относятся и ограничения США по газопроводу Северный поток-2.

"Еврокомиссия работает над Коммюнике о мерах по усилению финансового и экономического суверенитета ЕС. Ожидается, что оно будет опубликовано до конца года и, помимо других задач, заложит основу для усиленного механизма санкций, который также повысит устойчивость ЕС к действию экстерриториальных санкций третьих стран", - заявил Эдерер.

ЕС считает, что экстерриториальное применение санкций противоречит международному праву, напомнил посол.

Ранее сообщалось, как власти США усиливают давление на немецкие и другие европейские компании, участвующие в строительстве газопровода Северный поток-2.