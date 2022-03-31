ЕСВ на Закарпатье платят свыше 72 тысяч плательщиков

Начальник Главного управления ГНС в Закарпатской области Илья Матьола заявил, что в Закарпатье за девять месяцев 2020 года была уплачено на ЕСВ свыше 3 млрд 825 млн грн.

«По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, прирост платежа составил 153,7 млн гривен, если в процентах, то это на 4,2 процента больше, - детализировал чиновник. - Только в октябре плательщики нашего края направили 450,1 млн грн единого взноса, на 66,7 млн грн больше, чем в прошлом.»

На начало ноября в Закарпатье насчитывалось более 72 тыс. плательщиков единого взноса. Из них более 47 тыс. - физлица и более 25 тыс. - юридические лица.

Следует иметь в виду, что единый взнос необходимо платить плательщикам независимо от их финансового состояния. Ведь неуплаченный единый взнос приводит к потере страхового стажа, необходимого для назначения пенсий в будущем. Поскольку в страховой стаж засчитываются только периоды работы, за которые уплачены страховые взносы в сумме не меньше минимального, а с сентября 2020 году это - 1100 гривен.

Налоговики Закарпатья также обращают внимание, что с помощью «Электронного кабинета» налогоплательщики имеют возможность просмотра данных, в частности, состояния расчетов с бюджетом и осуществления уплаты налогов, сборов, платежей и единого взноса.