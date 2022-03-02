Естественной монополией на услуги речных лоцманов должно руководить государство

10:47 02 Июнь Киев, Украина

Государство не может позволить таким естественным монополиям как лоцманские услуги самим регулировать перечень и тарифы услуг. Министерство инфраструктуры Украины (МИУ) опубликовало для всестороннего обсуждения проект постановления Кабинета министров «Об определении специализированной услуги, предоставляемой на внутренних водных путях субъектами естественных монополий и подлежащей государственному регулированию».

Как сообщает пресс-служба МИУ, проект постановления разработан с целью реализации положений Закона Украины «О внутреннем водном транспорте», установления перечня специализированных услуг на внутренних водных путях субъектами естественных монополий, которые подлежат государственному регулированию.

Согласно части первой статьи 8 Закона «О внутреннем водном транспорте», перечень специализированных услуг на внутренних водных путях субъектами естественных монополий, осуществляющей государственное регулирование в сфере транспорта, определяется Кабмином.

Указанные в статье 47 Закона - услуги лоцманской проводки судов по внутренним водным путям, которые осуществляются речными лоцманами и предоставляются государственной лоцманской организацией всем судам, в том числе иностранным, - не относятся к свободным тарифам.

Лоцманская проводка судов по внутренним водным путям имеет целью обеспечение безопасности судоходства, соответственно, является составной частью комплекса мероприятий, направленных на обеспечение безопасного использования внутренних водных путей для судоходства, сообщают в МИУ.

«В настоящее время услуги лоцманской проводки на речных внутренних водных путях предоставляются речными лоцманами ГПВП «Укрводшлях», которое относится к сфере управления МИУ. В соответствии с пунктом 4.8 Положения о государственных речных лоцманах, утвержденного приказом Министерства транспорта от 14 января 2002 года №11, с судов, пользующихся услугами лоцманов, взимается плата, порядок и размер которой устанавливается по договору», — сказано в документе.

В МИУ считают, что принятие акта способствует реализации международных обязательств государства по обеспечению безопасности здоровья человека и жизни, безопасности судоходства, а также максимального содействия потребителям лоцманских услуг и повышения уровня качества лоцманского обслуживания на внутренних водных путях Украины.