Еще две птицефабрики получат ярлык «Без антибиотиков»

Директор ассоциации «Союз птицеводов Украины» сообщил, что в скором времени в Украине появится еще две птицеводческие фирмы, имеющие право маркировать свою продукцию пометкой «Без антибиотиков».

«У нас есть еще два предприятия, на которых сейчас осуществляется мониторинг соответствия их мощностей требованиям по выращиванию птицы без применения антимикробных средств. Но через карантин у нас сдвигаются сроки осуществления инспектирования, - отметил он. - Хотя надеюсь, что до конца года мы получим еще птицеводческие предприятия, смогут наносить маркировку «Без антибиотиков» на свою продукцию » - рассказал Сергей Карпенко.

Речь идет о ЗАО «Владимир-Волынская птицефабрика" (ТМ "Эпикур») и ООО «Ясенсвит» группы «Овостар Юнион" (ТМ "Ясенсвит»), которые подавали заявки на здйснення мониторинга.

Напомним, с 1 января 2020 ассоциация «Союз птицеводов Украины» начала контролируемый мониторинг остатков ингибиторов и токсинов в кормах, воде, конечной продукции и продуктах жизнедеятельности птицы в течение всего цикла ее выращивания на пяти предприятиях.

На сегодня прошли аудит и получили разрешение наносить дополнительную маркировку три предприятия агрохолдинга МХП: ЗАО «Мироновская птицефабрика», ООО «Винницкая птицефабрика» и ЗАО «Орель-Лидер».