Еще две птицефабрики получат ярлык «Без антибиотиков»

Директор ассоциации «Союз птицеводов Украины» сообщил, что в скором времени в Украине появится еще две птицеводческие фирмы, имеющие право маркировать свою продукцию пометкой «Без антибиотиков».
Речь идет о ЗАО «Владимир-Волынская птицефабрика" (ТМ "Эпикур») и ООО «Ясенсвит» группы «Овостар Юнион" (ТМ "Ясенсвит»), которые подавали заявки на здйснення мониторинга.
Напомним, с 1 января 2020 ассоциация «Союз птицеводов Украины» начала контролируемый мониторинг остатков ингибиторов и токсинов в кормах, воде, конечной продукции и продуктах жизнедеятельности птицы в течение всего цикла ее выращивания на пяти предприятиях.
На сегодня прошли аудит и получили разрешение наносить дополнительную маркировку три предприятия агрохолдинга МХП: ЗАО «Мироновская птицефабрика», ООО «Винницкая птицефабрика» и ЗАО «Орель-Лидер».
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии