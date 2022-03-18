Э-резидентство – иностранцы смогут открыть бизнес в Украине

У иностранцев есть теперь возможность открывать бизнес в Украине. В Верховной Раде рассмотрят законопроекты про е-резидентство, согласно которому иностранные инвесторы будут платить единый налог в 5%.

В Парламенте зарегистрировали законопроекты про электронное резидентство в Украине. Согласно нему, такие резиденты должны будут платить только единый налог в размере 5% и вести деятельность на территории нашей страны, даже не находясь здесь физически.

Что дает законопроект?

«Проект е-резидентство позволит фрилансерам из IT и креативной сферы дистанционно вести бизнес в Украине. Это, одновременно, улучшит национальный имидж Украины на международном IT-рынке и пополнит бюджет», – рассказал Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Законопроект №4240 даст возможность:

Дистанционно получить статус е-резидента и зарегистрироваться как ФОП в Украине;

Работать как предприниматель в юрисдикции Украины;

Удаленно открывать банковские счета;

Получить доступ к разным административным услугам в Украине с помощью электронной подписи.

Второй законопроект №4245 касается налогообложения. Если депутаты проголосуют за него, то в Бюджетный кодекс внесут изменения. Согласно им, е-резиденты должны будут платить только единый налог в 5%, как и украинские ФОПы.

По мнению авторов законопроекта, это будет особенно важно для IT-специалистов из стран Азии, например, Индии или Пакистана. Во многих из них законодательство еще сложнее, чем в Украине, поэтому им может быть проще и выгоднее платить налоги в бюджет Украины.

Впервые о электронном резидентстве в Украине заговорили в начале 2020 года. В июне Кабинет Министров Украины поддержал проект создания самого института электронного резидентства. До конца года, в Минцифры планировали запустить кабинет электронного резидента в рамках сайта электронного правительства «Дія». Остаются ли эти планы в силе, пока не уточняется.