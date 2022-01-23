«Эпицентр К» купил хлебозавод - ФГИУ

Фонд государственного имущества Украины осуществил первую продажу хлебозавода на онлайн-аукционе. «Дунаевецкий комбинат хлебопродуктов» был продан за 227, 09 млн гривен. Новым владельцем хлебозавода стала компания «Эпицентр К».

Как сообщает Фонд государственного имущества, «Эпицентр К» дал за комбинат на 21% больше начальной цены (187 637 810 грн).

Объект состоит из зданий и сооружений общей площадью почти 80 тыс. Кв. м, среди которых: административное здание со столовой, пекарни, элеваторы, мельничный завод, лаборатория, склады, цеха, гаражи, другие хозяйственные постройки. Компания «Эпицентр К» была единственной претенденткой на покупку предприятия.

Председатель Фонда Дмитрий Сенниченко отметил, что комбинат имеет 11 млн грн долгов, обязательства по которым возьмет на себя новый владелец. Он добавил, что актив имеет высокий инвестиционный потенциал, поскольку создавался с тщательным выбором локаций и развитой инфраструктурой.