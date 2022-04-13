«Энергоатом» введет в работу второй блок Запорожской АЭС

Второй энергоблок Запорожской АЭС долгое время находился на ремонте. Однако «Энергоатом» заявил, что планируют ввести его в работу не позднее 25 ноября.

И хотя пока энергоблок уже готов к набору параметров и подключению к сети - чтобы он начал работать, необходимо разрешение от Госатомрегулирования. Плановый ремонт второго блока отсрочили с июня на 2 месяца. Аналогичная ситуация произошла и с обслуживанием четвертого и пятого блоков.

В Энергоатоме отмечают, что именно из-за искусственные ограничения производства электроэнергии АЭС Минэнерго в апреле-августе, на предприятии сместились сроки ремонтной кампании. А также сократились объемы товарной продукции госпредприятия.

Кроме того, балансовые ограничения производства атомной энергии, которые с подачи Минэнерго были поддержаны антикризисным штабом, привели к ежемесячным убыткам Энергоатома почти полтора млрд грн.

Добавим, что в настоящее время 5 из 15 энергоблоков атомных станций Украины находятся в ремонте.