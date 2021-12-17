Энергоатом продал всего 10% своих ресурсов

14:09 10 Август Киев, Украина

«Энергоатом» принял участие в аукционе по продаже базовой нагрузки. Согласно данным Украинской энергетической биржы (07 августа 2020 года), было продано всего 10% от необходимого для продажи объема.

Обособленное подразделение «Энергоатом-Трейдинг» на аукционе по краткосрочным двусторонним договорам, продал 45,6 тыс. МВТ-ч э/э базовой нагрузки, что составляет менее 10% предложенного объема (484,8 тыс. МВт-ч.). Об этом сообщается на странице компании в Facebook.

По цене 1200 грн/МВт-ч было продано 960 МВт-ч, по цене 1195,84 грн/МВт-ч продано 44,6 тыс. МВт-ч. Стартовая цена в обоих случаях составляла 1500 грн/МВт-ч, период поставки соответственно – 12-31 августа 2020 года и 1-30 сентября 2020 года.

Согласно информации УЭБ, покупателями электроэнергии «Энергоатома» стали ООО «Днипросталь-Энерго», ООО «Газ-Ойл Групп», ООО «Электро Прайм», ООО «Пивдень Энерго Сбыт». Общая сумма продажи составила 54,8 млн грн.

Ранее OilPoint сообщал, что 25 июля «Энергоатом-Трейдинг» на аукционе по среднесрочным двусторонним договорам продал весь предложенный объем электроэнергии Никопольскому и Запорожскому заводу ферросплавов, а также Полтавскому ГОКу.