«Энергоатом» не дал провести антикоррупционную проверку на предприятии

14:03 18 Август Киев, Украина

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции опубликовало на своей Facebook-странице опубликовало шокирующую новость. В нем сообщается, что оператор всех действующих энергосетей Украины - «НАЭК «Энергоатом» - не допустило агентство к осуществлению проверки.

«НАПК получило ряд сообщений о возможных нарушениях на «Энергоатоме» от общественных организаций, народных депутатов, физических лиц и СМИ. Именно поэтому было начато антикоррупционную проверку предприятия. Однако наших специалистов просто не пустили на территорию компании», — отмечает председатель НАПК Александр Новиков.

Специалисты НАПК составили акт о недопуске к проверке, который подписал и.о. президента предприятия Петр Котин. Таким образом он подтвердил, что предприятие сознательно препятствует проверке. В связи с этим НАПК внесет Котину соответствующее предписание. В случае повторного недопуска будет составлен административный протокол о невыполнении законных требований НАПК.

«Это первый случай, когда НАПК не допускают к проведению проверки. Несмотря на это, предполагаем, что на предприятии существуют системные нарушения в организации работы по предотвращению коррупции. Проявления этих нарушений могут влиять на интересы 35 тысяч работников этого предприятия и безопасность всей области атомной энергетики», — добавил Александр Новиков.

Также известно, что Окружной админсуд Киева (ОАСК) отказался удовлетворить иск Офиса крупных налогоплательщиков Государственной налоговой службы (ГНС) к «Энергоатому» о взыскании 4,2 млрд гривен долга по уплате части чистой прибыли за 2014 год.