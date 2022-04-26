«Электротяжмаш» начал выплату долгов по зарплате

Государственное предприятие «Электротяжмаш» начало погашать задолженность перед своими сотрудниками по зарплате. «Электротяжмаш» по данным пресс-службы начал выплачивать долги по зарплате сотрудникам и пенсионерам. До конца ноября были погашены суммы за последний месяц лета, а также долги за сентябрь и частично за октябрь. 75% выплат за октябрь будут проведены до 30 ноября.

Известно, что завод также завершил привлечение оборотных средств в размере 200 млн. грн., отсутствие которых было основной причиной кризисного состояния предприятия в последние месяцы.