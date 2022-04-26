«Электротяжмаш» начал выплату долгов по зарплате
13:32 27 ноября Киев, Украина
Государственное предприятие «Электротяжмаш» начало погашать задолженность перед своими сотрудниками по зарплате. «Электротяжмаш» по данным пресс-службы начал выплачивать долги по зарплате сотрудникам и пенсионерам. До конца ноября были погашены суммы за последний месяц лета, а также долги за сентябрь и частично за октябрь. 75% выплат за октябрь будут проведены до 30 ноября.
Известно, что завод также завершил привлечение оборотных средств в размере 200 млн. грн., отсутствие которых было основной причиной кризисного состояния предприятия в последние месяцы.
«Менеджмент завода также подтвердил план отгрузок продукции на ноябрь-декабрь 2020 года основным покупателям, а также достиг договоренностей о загрузке ГП «Электротяжмаш» заказами на 2021 год, что позволит предприятию работать в штатном режиме. Более того, менеджменту удалось реструктуризировать проблемный кредит «Укрэксимбанка» и привлечь новые инструменты финансирования, что улучшает кредитную историю и позволяет пользоваться банковскими финансовыми инструментами в будущем», — отметили в Фонде государственного имущества.
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