«Электротяжмаш» - крупный налоговый должник

Завод «Электротяжмаш» стал рекордсменом по количеству официально зафиксированных долгам. Согласно документации завод должен различным предприятиям и исполнителям около 20 млн гривен.

Причиной ареста счетов харьковского «Электротяжмаша» стал иск в Хозяйственный суд Харьковской области. Подала иск компания «Юникон» — поставщик завода, который недополучил свои почти 5 млн гривен. Известно также, что «Электротяжмашем» на данный момент управляет назначенный Фондом госимущества Виктор Бусько.

Помимо этого долга у предприятия есть и другие. Эксперты называют цифру около 20 млн гривен – такой долг был поводом для ареста счетов не так давно. Всего же существует не менее двух десятков исковых заявлений, в которых поставщики и партнеры требуют взыскать долги в их пользу с предприятия «Электротяжмаш».

По имеющейся информации на середину ноября долги завода превысили 2,1 млн гривен.

В убытках завода «Электротяжмаш» будет разбираться суд. Написан и отправлен в суд обвинительный акт, в котором фигурируют 13,7 млн гривен убытков, которые были нанесены госпредприятию «Электротяжмаш». В частности, в Специализированной антикоррупционной прокуратуре (САП) сообщили о передаче дела в суд. Всем фигурантам дела инкриминируются преступления, которые предусмотрены по ч. 2 статьи 364 УК Украины.