«Электросталь» увеличивает обороты производства

Несмотря на кризисную ситуацию на многих предприятиях, "Электросталь" (Донецкой обл.) повысило выработку на 13,7%. Сталеплавильное предприятие увеличило выпуск непрерывнолитой заготовки до 83 тысяч тонн за первые 10 месяцев 2020 года.

Как сообщил представитель "Электростали", в октябре выплавлено 10 тыс. тонн продукции, тогда как в предыдущем месяце – 6 тыс. тонн. При этом он напомнил, что с января по середину марта 2019 года предприятие полностью простаивало и частично возобновило работу с середины марта, после чего работало на треть мощности или меньше.

В 2019 году выпуск непрерывнолитой заготовки на "Электростали" сократился в 3,5 раза по сравнению с 2018 годом - до 83 тыс. тонн с 289 тыс. тонн. Донецкий металлопрокатный завод (ДМПЗ) с 2000 года начал испытывать нехватку покупной стальной заготовки для собственного прокатного производства, вследствие чего было принято решение построить сталеплавильное предприятие - "Электросталь".

ДМПЗ специализируется на производстве и реализации металлопродукции: сортового проката, чугунных труб, конструкционных элементов из черных металлов, гаек и лопат.