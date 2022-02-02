Электромобили Tesla нельзя купить за биткоины – Илон Маск

17:00 13 Май Киев, Украина

Илон Маск рассказал, почему Tesla не будут продавать за биткоины. По мнению генерального директора компании, криптовалюта добывается неэкологичным методом, что претит принципам производителя электромобилей. Об этом Маск рассказал в своем Twitter.

«Tesla приостановила продажи транспортных средств с помощью биткоина. Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для добычи и транзакций биткоина», — написал он в твите. Пока добыча криптовалюты не будет осуществляться с помощью устойчивых источников энергии, компания не будет продавать свои электромобили за криптовалюту.

При этом Маск отметил, что криптовалюта является «хорошей идей» с «многообещающим будущим».

Tesla добавила возможность покупать свои электромобили за биткоин 24 марта. Также в январе автопроизводитель инвестировал $1,5 млрд в первую криптовалюту. Затем компания продала биткоины на $272 млн, зафиксировав прибыль в $101 млн. В компании отметили, что на конец апреля справедливая рыночная стоимость биткоинов, которыми она владела, составляла $2,48 млрд.