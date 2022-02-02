Электромобили Tesla нельзя купить за биткоины – Илон Маск

Илон Маск рассказал, почему Tesla не будут продавать за биткоины. По мнению генерального директора компании, криптовалюта добывается неэкологичным методом, что претит принципам производителя электромобилей. Об этом Маск рассказал в своем Twitter.

«Tesla приостановила продажи транспортных средств с помощью биткоина. Мы обеспокоены быстрорастущим использованием ископаемого топлива, особенно угля, который обладает худшими показателями вредных выбросов, для добычи и транзакций биткоина», — написал он в твите. Пока добыча криптовалюты не будет осуществляться с помощью устойчивых источников энергии, компания не будет продавать свои электромобили за криптовалюту.

При этом Маск отметил, что криптовалюта является «хорошей идей» с «многообещающим будущим».

Tesla добавила возможность покупать свои электромобили за биткоин 24 марта. Также в январе автопроизводитель инвестировал $1,5 млрд в первую криптовалюту. Затем компания продала биткоины на $272 млн, зафиксировав прибыль в $101 млн. В компании отметили, что на конец апреля справедливая рыночная стоимость биткоинов, которыми она владела, составляла $2,48 млрд.