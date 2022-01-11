Экс-владельца Дельта Банка обвиняют в неуплате налогов

33 миллиона гривен – приблизительно столько налогов не уплатил в государственную казну экс-собственник АО «Дельта Банк» Николай Лагун. В этом его подозревает генеральная прокуратура Украины. Информация получена с официального сайта надзорного ведомства.
По данным следствия, в феврале 2015 года на счет бывшего владельца АО Дельта Банк поступило более 153 млн гривен в качестве оплаты за покупку именных акций банка от юридического лица-нерезидента.
Указано, что сейчас решается вопрос об избрании Лагуну средств пресечения.
Напомним, в декабре 2019 года суд наложил арест на активы, принадлежащие владельцу Дельта Банка Николаю Лагуну по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).
Также сообщалось, что в феврале нынешнего года была продана часть активов Дельта Банка.
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