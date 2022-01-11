Экс-владельца Дельта Банка обвиняют в неуплате налогов

33 миллиона гривен – приблизительно столько налогов не уплатил в государственную казну экс-собственник АО «Дельта Банк» Николай Лагун. В этом его подозревает генеральная прокуратура Украины. Информация получена с официального сайта надзорного ведомства.

По данным следствия, в феврале 2015 года на счет бывшего владельца АО Дельта Банк поступило более 153 млн гривен в качестве оплаты за покупку именных акций банка от юридического лица-нерезидента.

"Получив доход, он обязан был в период с января по май 2016 года уплатить налог на доходы физических лиц и военный сбор с этой суммы. Однако уклонился от уплаты, что привело к фактическому непоступлению в бюджет средств в особо крупном размере – свыше 33 млн грн", – говорится в сообщении.

Указано, что сейчас решается вопрос об избрании Лагуну средств пресечения.

Напомним, в декабре 2019 года суд наложил арест на активы, принадлежащие владельцу Дельта Банка Николаю Лагуну по иску Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ).

Также сообщалось, что в феврале нынешнего года была продана часть активов Дельта Банка.