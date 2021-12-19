Экспорт зерна в Украине достиг рекордной отметки

11:58 10 Июль Киев, Украина

В 2019/2020 маркетинговом году Украина поставила на внешние рынки рекордные 57, 2 млн зерновых, зернобобовых и муки. Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, ссылаясь на Государственную таможенную службу.

В сообщении говорится, что это - на 6,8 млн т больше, чем в прошлом МГ, когда экспорт составил 50,4 млн т.

Всего зерновых и зернобобовых экспортировано 56,7 млн тонн, из которых кукурузы – 30, 3 млн тонн, пшеницы и смеси пшеницы и ржи – 20,5 млн тонн, ржи – 8,2 млн тонн, ячменя - 5,08 млн тонн, а также других зерновых и зернобобовых - 791 тыс. тонн. Муки экспортировано 334,2 тыс. Т, из которых пшеничная мука или смесь пшеницы и ржи - 331,7 тыс. Т, муки других зерновых культур - 2,5 тыс.т.

Напомним, что Украина потеряла $ 1,5 млрд на экспорте зерна, поскольку большинство украинского экспорта сельхозпродукции осуществляется через территории, где действуют низкие налоги.