Экспорт украинской стали значительно уменьшился за 2020 год

12:19 18 Август Киев, Украина

Согласно данным «Укрметаллургпром» стало известно, что украинские предприятия сократили производство металлопроката. В цифрах это практически 11 миллионов тон, что на 3% меньше, чем в прошлом году.

Из общего объема произведенного металлопроката, по информации ООО «ЕТР-Спектр», экспортировано порядка 8,75 млн т, или 82,2%. В аналогичном периоде 2019 г. доля экспорта составила 86,5% (9,50 млн т при общем производстве металлопроката 10,98 млн т). Экспорт металлопродукции в сравнении с аналогичным периодом минувшего года сократился на 7,9%.

На долю полуфабрикатов в экспортных поставках за 7 месяцев 2020 года пришлось 49,31%, что заметно превышает показатель периода январь-июль 2019 года (45,49%). Удельный вес плоского проката в экспортных поставках за 7 месяцев 2020 года незначительно ниже показателя аналогичного периода 2019 года (32,71% и 33,92% соответственно). Доля ж сортового проката в экспортных поставках за 7 месяцев 2020 года заметно уступает показателю АППГ (17,97% в 2020 г. против 20,60% в 2019 г.).

За январь-июль 2020 г. емкость внутреннего рынка составила 2539,4 тыс. т металлопроката, из которых 644,4 тыс. т, или 25,4%, приходится на импорт. За аналогичный период 2019 г. емкость внутреннего рынка была 2308,7 тыс. т, из них 826,7 тыс. т, или 35,8%, импортировано. Таким образом, за 7 месяцев 2020 г. наблюдается повышение емкости внутреннего рынка металлопроката металлопроката относительно января-июля 2019 г. на 10% с одновременным снижением доли импортной составляющей на 10,4%.

Структура импорта за 7 месяцев 2020 г., характеризуется доминированием плоского проката над сортовым (54,81% и 43,78% соответственно); в аналогичном периоде 2019 г. доминирование плоского проката над сортовым было более заметным (соответственно, 54,48% и 41,79%).

Основными экспортными рынками украинской металлопродукции в январе-июле 2020 г., по данным ООО «ЕТР-Спектр», являются страны Европейского союза (28,4%), Африки (14,1%) и Азии (13,9%).

Среди металлургических импортеров за 7 месяцев 2020 г. первое место занимает СНГ (35,8%), на втором ЕС-28 (25,4%), на третьем — страны Азии (20,1%).