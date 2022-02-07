Экспорт рапса в Украине: реальные цифры
13:30 16 Май Киев, Украина
«Украинский клуб аграрного бизнеса» на странице в Facebook опубликовал информацию об экспорте рапса в Украине. Согласно данным за прошедший 2020 год, Украина входит в рейтинг крупнейших поставщиков этого растения, уступив по показателям лишь Канаде.
«Хотя в 2020 году было экспортировано 2,4 млн т семян, что на 25% ниже показателя предыдущего года, Украине удалось удержать свою лидирующую позицию. Основными странами-импортерами украинского рапса являются Германия (31% украинского экспорта), Бельгия (24%) и Нидерланды (14%)», — говорится в сообщении.
На каждом из перечисленных рынков в 2020 году украинские поставщики занимают лидирующие позиции, а их основными конкурентами были поставщики из следующих стран:
- Германия: Нидерланды (18% импорта данной страны), Украина (15%); Франция (13%);
- Бельгия: Украина (27% бельгийского импорта), Нидерланды (20%), Канада (17%);
- Нидерланды: Украина (40% импорта данной страны), Австралия (18%), Канада (13%).
«Рапс не является традиционной для Украины культурой, однако именно значительный спрос на данную культуру на мировом рынке стал драйвером стремительного наращивания объемов производства рапса и роста экспорта данной культуры», — комментирует аналитик УКАБ Светлана Литвин.
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