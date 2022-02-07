Экспорт рапса в Украине: реальные цифры

«Украинский клуб аграрного бизнеса» на странице в Facebook опубликовал информацию об экспорте рапса в Украине. Согласно данным за прошедший 2020 год, Украина входит в рейтинг крупнейших поставщиков этого растения, уступив по показателям лишь Канаде.

«Хотя в 2020 году было экспортировано 2,4 млн т семян, что на 25% ниже показателя предыдущего года, Украине удалось удержать свою лидирующую позицию. Основными странами-импортерами украинского рапса являются Германия (31% украинского экспорта), Бельгия (24%) и Нидерланды (14%)», — говорится в сообщении.

На каждом из перечисленных рынков в 2020 году украинские поставщики занимают лидирующие позиции, а их основными конкурентами были поставщики из следующих стран:

Германия: Нидерланды (18% импорта данной страны), Украина (15%); Франция (13%);

Бельгия: Украина (27% бельгийского импорта), Нидерланды (20%), Канада (17%);

Нидерланды: Украина (40% импорта данной страны), Австралия (18%), Канада (13%).