Экспорт муки в Украине пошел на спад

19:40 19 августа Киев, Украина

Экспорт муки в Украине значительно снизился, в сравнении с прошлым сезоном. Так на август месяц на внешние рынки было отправлено 14 тыс. тонн муки, что на 10,2 тыс. тонн меньше.



В Украине отмечается снижение темпа внешних поставок муки, сообщает "Информационно-аналитический портал АПК Украины".



С начала сезона 2021/22 по состоянию на 12 августа наша страна отправила на внешние рынки 14 тыс. тонн муки. В физическом весе отгрузки продукции переработки оказались на 10,2 тыс. тонн ниже объема прошлого сезона (24,2 тыс. тонн), а в процентном отношении замедление темпов экспорта составило 42% относительно прошлого сезона.



На внешние рынки была экспортирована пшеничная мука, в объеме 13,8 тыс. тонн, что ниже на целых 10,2 тыс. тонн, или 42,5% относительно прошлого сезона.



Внешние поставки муки из других видов зерновых составили 200 тонн, отгрузки продукции переработки на 200 тонн, или на целых 100% оказались выше показателя 2020 года.