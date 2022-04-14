Экспорт молочных продуктов Украина - Турция

Как сообщает Госпродпотребслужба : "Молочные продукты украинских производителей теперь будут продаваться на полках и турецких магазинов"
Украина и Турция согласовали форму сертификата для экспорта украинских молочных продуктов.
Договоренности с турецкими партнерами отрывают дополнительные возможности для украинских производителей молочной продукции.
Согласование сертификатов позволит увеличить количество предприятий, которые смогут экспортировать молочную продукцию в Турцию, прогнозируют в Госпродпотребслужбе.
На данный момент украинский экспорт молочной продукции в Турцию практически отсутствует.
По данным Гостаможни, Украина экспортировала в Турцию молока и сливок всего на $376 000, сыров и творога на $38 000, йогуртов – на $5780, сливочного масла на $1510 за 2020 год.
Турция стала шестой страной, открывшей свой рынок для украинской молочной продукции в 2021 году. До этого экспорт разрешили Кувейт, Ливан, Япония, Аргентина и Ливия.
• 10 марта 2021 года Украина и Япония согласовали форму сертификата для сырого молока и молочных продуктов.
• 15 апреля Посольство Украины в Буэнос-Айресе получило официальную ноту министерства иностранных дел Аргентины об открытии рынка страны для украинских производителей молока и молочной продукции.
• 25 мая Кувейт и Украина утвердили ветеринарные сертификаты, позволяющие украинским производителям начать экспорт молока и молочной продукции в это государство.
Украина и Турция согласовали форму сертификата для экспорта украинских молочных продуктов.
Договоренности с турецкими партнерами отрывают дополнительные возможности для украинских производителей молочной продукции.
Согласование сертификатов позволит увеличить количество предприятий, которые смогут экспортировать молочную продукцию в Турцию, прогнозируют в Госпродпотребслужбе.
На данный момент украинский экспорт молочной продукции в Турцию практически отсутствует.
По данным Гостаможни, Украина экспортировала в Турцию молока и сливок всего на $376 000, сыров и творога на $38 000, йогуртов – на $5780, сливочного масла на $1510 за 2020 год.
Турция стала шестой страной, открывшей свой рынок для украинской молочной продукции в 2021 году. До этого экспорт разрешили Кувейт, Ливан, Япония, Аргентина и Ливия.
• 10 марта 2021 года Украина и Япония согласовали форму сертификата для сырого молока и молочных продуктов.
• 15 апреля Посольство Украины в Буэнос-Айресе получило официальную ноту министерства иностранных дел Аргентины об открытии рынка страны для украинских производителей молока и молочной продукции.
• 25 мая Кувейт и Украина утвердили ветеринарные сертификаты, позволяющие украинским производителям начать экспорт молока и молочной продукции в это государство.
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