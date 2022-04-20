Экспорт малины вывел Украину в ТОП-10 мировых производителей

18:43 20 июля Киев, Украина





В Украине ежегодно производится около 35 тысяч тонн малины, 89% которой выращивается в домашних хозяйствах.



Как сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса Украинские земли выращивают достаточно большое количество малины, что позволяет выйти в ТОП-10 мировых производителей. Тем самым наша страна смогла завоевать 7-е место в рейтинге крупнейших мировых производителей малины. Возглавляют этот рейтинг Российская Федерация, Мексика и Сербия.В Украине ежегодно производится около 35 тысяч тонн малины, 89% которой выращивается в домашних хозяйствах.Как сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ) , в 2020 году больше всего этой ягоды было выращено в Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Винницкой и Харьковской областях.



Совокупно предприятиями данных областей генерируется 39% украинского валового сбора малины.



По словам аналитика УКАБ Светланы Литвин, выращенная малина преимущественно потребляется в рамках страны, и доля экспорта незначительна.

"В 2020 году было экспортировано 539 тонн малины, что составляет 14% промышленно выращенной малины или лишь 2% общего объема производства. При этом практически единственным потребителем украинской свежей малины была Польша. Если же экспорт малины осуществляется в летние месяцы, то в другие периоды Украина импортирует данную ягоду, хотя объемы импорта незначительны. В 2020 году было импортировано 65 тонн свежей малины. Основными поставщиками данной ягоды были Марокко (40% импорта в денежном выражении), Польша (20%) и Португалия (16%)", — рассказала Литвин.

Напомним, первые партии малины на украинском рынке появились в двадцатых числах июня. При этом из-за холодной и затяжной весны в текущем году сезон реализации малины начался в среднем на 10 дней позже.



Из-за сильных заморозков весной текущего года фермеры некоторых европейских стран потеряли часть урожая, который, скорее всего, нужно будет возмещать импортным товаром.