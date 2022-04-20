Экспорт малины вывел Украину в ТОП-10 мировых производителей

Украинские земли выращивают достаточно большое количество малины, что позволяет выйти в ТОП-10 мировых производителей. Тем самым наша страна смогла завоевать 7-е место в рейтинге крупнейших мировых производителей малины. Возглавляют этот рейтинг Российская Федерация, Мексика и Сербия.
В Украине ежегодно производится около 35 тысяч тонн малины, 89% которой выращивается в домашних хозяйствах.
Как сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), в 2020 году больше всего этой ягоды было выращено в Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Винницкой и Харьковской областях.
В Украине ежегодно производится около 35 тысяч тонн малины, 89% которой выращивается в домашних хозяйствах.
Как сообщает пресс-служба Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ), в 2020 году больше всего этой ягоды было выращено в Киевской, Донецкой, Днепропетровской, Винницкой и Харьковской областях.
Совокупно предприятиями данных областей генерируется 39% украинского валового сбора малины.
По словам аналитика УКАБ Светланы Литвин, выращенная малина преимущественно потребляется в рамках страны, и доля экспорта незначительна.
Напомним, первые партии малины на украинском рынке появились в двадцатых числах июня. При этом из-за холодной и затяжной весны в текущем году сезон реализации малины начался в среднем на 10 дней позже.
Из-за сильных заморозков весной текущего года фермеры некоторых европейских стран потеряли часть урожая, который, скорее всего, нужно будет возмещать импортным товаром.
Из-за сильных заморозков весной текущего года фермеры некоторых европейских стран потеряли часть урожая, который, скорее всего, нужно будет возмещать импортным товаром.
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