Экспорт ферросплавов снизился на 24% - октябрь 2020

Коронакризис коснулся всех сфер украинского производства, включая промышленность. Так, согласно данным Таможенной службы, украинские металлурги значительно сократили экспорт ферросплавов.

В октябре 2020 года показатели снизились на 24,1% по сравнению с октябрем прошлого года — до 47,04 тыс. т. В денежном выражении экспорт упал на 28,2% — до $45,9 млн.

За десять месяцев украинские металлурги сократили выручку от экспорта ферросплавов на 28,7% по сравнению с соответствующим периодом 2019-го — до $568,3 млн. В январе-октябре ферросплавные предприятия экспортировали 535,5 тыс. т продукции. Это на 26,4% меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

Доля ферросплавов в общем объеме внешней торговли Украины составила 1,4%. Основные направления экспорта — Нидерланды (23,4%), Турция (13,8%) и Китай (13,6%).

В 2019 году Украина сократила экспорт ферросплавов в натуральном выражении на 7,8% по сравнению с 2018 годом — до 833,6 тыс. т. В денежном выражении экспорт ферросплавов снизился на 6,9% — до $910,2 млн.