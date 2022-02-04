Эксперты говорят о дефиците новых автомобилей в Украине

14:42 03 Февраль Киев, Украина





Однако в январе 2022 года дефицит в Украину наконец-то достался. Об этом свидетельствует статистика ассоциации



Какие автомобили в дефиците Дефицитом автомобилей украинцев пугают с прошлого года. Однако Украине каким-то образом удавалось избегать проблем с импортом новых моделей. Так что продажи продолжали расти почти ежемесячно. Исключением стал только октябрь, когда было незначительное падение. А вот в ноябре-декабре у автосалонов дела стремительно шли вверх.Однако в январе 2022 года дефицит в Украину наконец-то достался. Об этом свидетельствует статистика ассоциации «Укравтопром» . По ее данным, в первый месяц года продажи упали на 7% – до 5,3 тыс. автомобилей. А некоторые импортеры потеряли гораздо большее количество покупателей.



Автомобильные компании не любят рассказывать о проблемах с поставкой автомобилей. Однако статистика наглядно демонстрирует, чьи автосалоны опустели.



Так, например, продажи Toyota в январе упали на 39%. Бестселлером компании



Скорее всего, в феврале ситуация с поставками автомобилей Toyota будет еще хуже, говорят эксперты автомобильного рынка Украины.



Не исключено, что есть проблемы и с поставками Toyota Land Cruiser Prado, являющейся самым популярным рамным внедорожником на нашем рынке.



Украинский офис Kia в январе потерял 43% покупателей. Локомотивом продаж компании является кроссовер Sportage, недавно сменивший поколение. Очевидно, с поставками новых машин тоже возникли проблемы.



К тому же, новинка существенно подорожала. Автомобильные компании не любят рассказывать о проблемах с поставкой автомобилей. Однако статистика наглядно демонстрирует, чьи автосалоны опустели.Так, например, продажи Toyota в январе упали на 39%. Бестселлером компании в Украине является кроссовер RAV4. Так что нетрудно догадаться, что именно эта модель сейчас в дефиците.Скорее всего, в феврале ситуация с поставками автомобилей Toyota будет еще хуже, говорят эксперты автомобильного рынка Украины.Не исключено, что есть проблемы и с поставками Toyota Land Cruiser Prado, являющейся самым популярным рамным внедорожником на нашем рынке.Украинский офис Kia в январе потерял 43% покупателей. Локомотивом продаж компании является кроссовер Sportage, недавно сменивший поколение. Очевидно, с поставками новых машин тоже возникли проблемы.К тому же, новинка существенно подорожала.



А вот Mazda вообще исчезла из первой десятки популярнейших марок в Украине. Показатели японского бренда свалились на 70%. Скорее всего, это произошло из-за дефицита кроссоверов CX-5, составляющих львиную долю продаж компании на украинском рынке.



Заметно просели продажи у Skoda – на 42%. Спросом на украинском рынке пользуются кроссоверы Kodiaq и Karoq.

По данным экспертов , автомобили в Украине в 2022 году будут дорожать. Это касается как новых, так и подержанных машин.



Например, новые автомобили в 2022 году должны подорожать на 5-8%. Такое мнение высказал Олег Назаренко, генеральный директор Всеукраинской ассоциации автомобильных дилеров и импортеров (ВААИД).



О росте ценников уже заявили некоторые мировые производители. К примеру, Audi объявила о росте цен на свои модели на 3%, Mercedes – на 2%. Nissan и Honda также объявили о подорожании, но пока не раскрыли детали.



Рост цен обычно привязывают к началу нового финансового года, который у европейских компаний начнется 1 января, в отличие от некоторых японских конкурентов, где это произойдет в марте.



А руководитель общественного союза «Институт исследования авторынка» Станислав Бучацкий уверен, что подорожание подержанных автомобилей будет еще более стремительным. По его оценке, в этом году подержанные машины в Украине могут подорожать на 15-30%, в зависимости от возраста и состояния машины.



На фоне дефицита промышленности могут произойти заметные изменения среди покупательских предпочтений. Среди новых популярных автомобилей все чаще появляются китайские модели.