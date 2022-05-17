Экс-главу Диамантбанка обвиняют в растрате чужого имущества в особо крупных размерах

Экс главу правления class="word">Диамантбанка обвиняют в растрате чужого имущества в особо крупных размерах. По данным расследования Олег Ходачук имеет прямое отношение в расходовании 20 млн грн.
Бывшего председателя правления Диамантбанка подозревают в растрате чужого имущества в особо крупных размерах путем выдачи кредитов неплатежеспособным компаниям. В результате общая сумма потерь достигает 20 млн грн. Экс-топ-менеджеру уже сообщили о подозрении, рассказали в Киевской городской прокуратуре.
По версии следствия, банк выдавал частным фирмам кредиты под залог имущества, права на которое оказались фиктивными. В частности, после прекращения плат по одному из таких договоров, банк даже обратился в суд, который вынес положительное решение для финучреждения. Однако Диамантбанк при содействии предправления принял решение о безнадежности указанного кредита.
"В результате принятия такого решения, владельцы предприятий-должников избежали обязанности вернуть банку полученный кредит и уплатить штрафные санкции за невыплату кредитных платежей в установленный договором срок на общую сумму более 20 млн грн", – сказано в сообщении прокуратуры.
Правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения фигуранту, которому инкриминируют нарушение ч.5 ст.191 УК Украины (растрата чужого имущества в особо крупных размерах).
Стоит отметить, что речь идет, скорее всего, об Олеге Ходачуке, который занимал должность председателя правления Диамантбанка до ввода временной администрации. 24 апреля 2017 года Национальный банк признал финучреждение неплатежеспособным.
Напомним, в начале 2021 года Фонд гарантирования вкладов выручил 2,5 млн грн от продажи имущества Диамантбанка, который находится на стадии ликвидации.
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