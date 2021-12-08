Экономика Украины вырастет почти на 6% - J.P. Morgan

Аналитики высказали свое мнение о росте экономики в Украине за 2021 год. Так, эксперты J.P. Morgan прогнозируют, что рост осуществится не менее, чем на 5,6%. Это случится несмотря на эпидемиологическую ситуацию в стране.

«Мы по-прежнему считаем, что в 2021 году рост превысит 5% в основном за счет внутренних факторов, но также будет поддерживаться внешним спросом… По мере восстановления европейской и мировой экономики во второй половине 2021 года украинский экспорт должен увеличиться в объеме и способствовать росту», — считают аналитики.

Они отметили хорошие показатели четвертого квартала прошлого года и сильный рост розничных продаж. Потребление будет важным драйвером роста и в этом году, говорится в комментарии банка.

В J.P. Morgan подчеркнули, что серьезное сокращение инвестиций и сокращение запасов были основными негативными факторами снижения ВВП на 4% в прошлом году. В текущем году ситуация в этих сферах должна улучшиться. Аналитики ожидают отскока инвестиций почти на 30% после спада более чем на 24% в прошлом году и выхода их на докризисный уровень.

Банк прогнозирует, что вакцинация будет продвигаться очень медленно, более половины населения будет вакцинировано примерно к середине 2022 года. Таким образом, потребительские расходы будут в основном внутренними. Одним из рисков J.P. Morgan называет возможное серьезное обострение ситуации с COVID-19 или геополитические события.

Аналитики ожидают, что Украина получит транш от Международного валютного фонда в третьем квартале, несмотря на медленное выполнение требований. По их прогнозу, миссия МВФ, скорее всего, вернется во втором квартале 2021 года.

Что касается инфляции, то аналитики ожидают ее роста до около 9% к третьему кварталу 2021 года и увеличения Нацбанком учетной ставки на 50 базисных пунктов — до 7% на ближайшем заседании. По их мнению, далее в этом году учетная ставка достигнет 7,5%, а в следующем — 9,5%. В J.P. Morgan считают, что 2022 год будет более проблематичным для НБУ, поскольку для снижения инфляции до 5% потребуются довольно высокие реальные процентные ставки, особенно с учетом ожидаемого дефицита текущего счета по сравнению с большим профицитом в 2020 году.