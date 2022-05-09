Экологическая инспекция остановила работу завода в Харькове

Государственная экологическая инспекция в Харьковской области по решению суда смогла остановить деятельность завода. Административный суд Харькова вынес постановление о временной остановке деятельности предприятия ООО «Коксовый завод «НОВОМЕ»».

Отметим, что само предприятие специализируется на производстве кокса и каменноугольной смолы. В постановлении со стороны суда говорится, что ведомство не сможет функционировать до того момента, как получит соответствующий документ о разрешении на выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Интересно сказать, что ранее местное население устроило массовый протест против предприятия и организовало целую петицию с просьбой приостановить деятельность завода из-за его вреда для окружающей среды.

Напомним, что решение об установлении тарифов на услуги по распределению электроэнергии на 2021 год было принято Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на заседании 9 декабря. Известно, что для шести компаний НКРЭКУ установила тарифы на услуги по распределению электроэнергии без применения стимулирующего регулирования (RAB-тарифы).