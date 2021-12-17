Экоферма в Одессе планирует создать замкнутый цикл производства

Экоферма в Одесской области хочет сделать собственный инкубаторий, чтобы создать полностью замкнутый цикл производства.Об этом в интервью журналу «Наше птицеводство» рассказала специалист по выращиванию птицы Антонина Златова. Хозяйство известно как поставщик инкубационного яйца и суточного молодняка птицы-кросса Адлерская серебристая. Сейчас здесь содержится более 5 тыс. Голов птицы родительского стада и 80 тыс. Голов молодняка. За год фермаполучает 500 тыс. Штук инкубационного яйца.

«Мы хотим удерживать родительское поголовье, от которого получать инкубационное яйцо, на собственных мощностях его инкубировать, - отметила Антонина Златова. - Полученный суточный молодняк частично продавать и сажать себе на вырост».

Замкнутый цикл производства позволит контролировать все этапы выращивания птицы, добавила она.