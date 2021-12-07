Единый счет в Украине: отчет о работе ГНС

Государственная налоговая служба Украины отчиталась о работе Единого счета, старт деятельности которого начался 01 января 2021 года. Согласно отчетности, в период действия программы, налогоплательщики перевели уже свыше 100 млн гривен.

«Этот комфортный способ уплаты налогов сокращает плательщикам финансовые затраты и время на формирование расчетных документов. Для уплаты платежей в бюджеты и фонды достаточно совершить всего один шаг - заполнить платежный документ на общую сумму обязательств (долга / задолженности) по налогам и единого взноса», - объясняет ДПС.

Дата зачисления средств на единый счет является датой уплаты платежей в бюджеты и фонды. Перечисление средств с единого счета на бюджетные / небюджетные счета выполняют территориальные органы ГНС. Получить информацию о перечисленных ДПС средства на бюджетные / небюджетные счета плательщики могут во вкладке «Состояние расчетов плательщиков с бюджетом» частной части ИТС «Электронный кабинет».

Единый счет - это счет, открытый в Казначействе для ДПС, который может использоваться налогоплательщиком для уплаты денежных обязательств и / или налогового долга по налогам и сборам, предусмотренных Налоговым кодексом Украины единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование и других платежей, контроль за взиманием которых возложен на контролирующие органы. Инициатива о введении единого счета реализуется в рамках «Программы поддержки управления государственными финансами в Украине (EU4PFM)».

Единый счет не может использоваться налогоплательщиком для уплаты денежных обязательств и / или налогового долга по НДС, акцизного налога с реализации полного и спирта этилового, а также для уплаты части чистой прибыли (дохода) в бюджет государственными и коммунальными унитарными предприятиями и их объединениями.