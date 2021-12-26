Единый реестр льготников – зачем и кому удобен

09:51 20 Август Киев, Украина

В Министерстве цифровой информации предложили создать учет всех участников программы по выплате льгот. Единый реестр поможет не только регулировать социальные выплаты, но и значительно облегчить эту задачу государственным службам.

— В сфере социальной защиты…есть много видов льгот, адресной помощи и других видов социальных выплат, и все это предоставляется через различные бэк-офисные системы. То есть нет вообще единого реестра лиц, которые в стране являются получателями социальных льгот. Они все распорошены по сотне различных систем, безумное дублирование, — рассказал первый замглавы Минцифры Алексей Выскуб.

От отметил, что министерство финансов уже предпринимало попытки систематизировать эту информацию. Но все они не увенчались успехом.

Также чиновник раскритиковал аналогичную деятельность министерства социальной политики.

— Проблема — в полностью разваленном бэк-офисе Минсоцполитики. Там не первый год реализуются проекты Всемирного банка общей стоимостью где-то на 300 млн долл., но они сейчас совершенно неэффективны. У нас была создана рабочая группа по Минсоц, вместе с депутатами и Минцифры. Мы пришли к выводу, что проекты банка являются неэффективными концепциями, ибо охватывали только Минсоц и не охватывали ни Пенсионный фонд, ни Службу нетрудоспособности, ни другие социальные фонды. Там была автоматизация клочка сферы соцзащиты за бешеные деньги. Мы хотим расширить ее, чтобы был единый реестр лиц, получающих определенные бюджетные социальные выплаты, — подчеркнул замминистра.

По его мнению, все виды соцвыплат должны быть пересмотрены и трансформированы в автоматизированные бизнес-процессы, связанные с единым реестром. Чиновник считает, что лишь при таком условии система будет работать.